المنتخب الوطني يخوض ثالث مران قبل مواجهة نامبيبا

ادريس دحني - القاهرة

صورة : الشضمي نور الدين

خاص المنتخب المغربي لكرة القدم عشية اليوم الجمعة ثالث حصة تدريبية له بالعاصمة المصرية القاهرة بملعب تداريب حرس الحدود استعدادا لمواجهة ناميبيا، بحضور وسائل الإعلام الوطنية والتي تابعت جديد النخبة قبل المباراة الإفتتاحية للمغرب أمام ناميبيا يوم الأحد المقبل .

وشهدت الحصة التدريبية، غياب يونس بلهندة، لاعب غلطة سراي التركي عن التداريب الجماعية ، بسبب شعوره ببعض العياء واكتفى بتداريب فردية مع جلسة مع المعد البدني ،الشيء الذي دفع المدرب هيرفي رونار، إلى إراحته تخوفا الناخب الوطني من تعرضه لأي إصابة قد تحرمه من خوض مباراة ناميبيا , في حين شاركت جميع العناصر الأخرى في التداريب .

وكانت حصة اليوم هي أخر مران بملعب تداريب حرس الحدود حيث من المرتقب أن يخوض المنتخب المغربي حصة تدريبة اخرى غدا السبت على ملعب السلام والذي سيستضيف مباراة الأسود ضد نظيره الناميبي .

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