بالفيديو.. وصول بعثة المنتخب المغربي إلى القاهرة

هبة بريس - القسم الرياضي

وصلت بعثة المنتخب المغربي، قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، من أجل المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.

ووجدت البعثة الوطنية، حشود غفيرة من الجماهير المغربية، سواء المقيمة بمصر، أو المسافرة إليها لتشجيع “الأسود”.

يشار إلى أن المنتخب المغربي، سيفتتح مشاركته بمواجهة ناميبيا، يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب “السلام”، بالعاصمة المصرية القاهرة.

#كأس_إفريقيا_للأمم|مصر2019|الآن| وصول لاعبي #المنتخب_الوطني_المغربي لمطار القاهرة الدولي. يترإس الوفد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع Publiée par Arryadia sur Mardi 18 juin 2019

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