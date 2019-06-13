المغرب .. وجهة سياحية تجذب السياح الأمريكيين بوتيرة متسارعة

هبة بريس - متابعة

اعتبر موقع “سكوير ماوث” الامريكي، المغرب من بين إحدى أسرع وجهات السياح الأمريكيين نموا، بعدما سجل المملكة ثاني أعلى معدل نمو سنوي في عدد السياح الوافدين، بلغت نسبته 73 في المئة، بينما احتلت مصر المركز الأول بـ 146 في المئة، وجاءت تنزانيا وكولوميا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، متجاوزة دولا متقدمة في السياحة العالمية كإسرائيل، إيسلاندا والبرتغال.

وسجل عدد السياح الأمريكيين في المغرب ارتفاعا بنسبة 28 في المئة، حيث انتقل العدد من 159.508 سائحا في 2010 إلى 316.450 سائحا في 2018.

وتستند هذه الأرقام إلى إحصاءات الموقع التي شملت رقم مبيعات تأمينات السفر، ومعدل ما صرفه السائح الواحد أثناء زيارته للمغرب في 2018، والذي بلغ 3673 دولارا أمريكيا في الرحلة الواحدة، ما يعكس ارتفاعا بـ 7 في المئة مقارنة بالسنة الفارطة.

وتبقى المدن المغربية الأكثر شعبية لدى السياح الأمريكيين هي مراكش، أكادير والدار البيضاء، فيما تحافظ فرنسا على مركزها المتقدم كواحدة من أهم الدول التي يفد منها السياح إلى المغرب.

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