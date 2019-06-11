حاريث يعلق على استبعاده من اللائحة النهائية ل”الأسود”

هبة بريس - شفيق عنوري

علق الدولي المغربي أمين حاريث، لاعب شالكه الألماني، على استبعاده من اللائحة النهائية ل”أسود الأطلس” المشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر إقامتها في مصر في الفترة الممتدة بين 21 يونيو الحالي، و19 يوليو المقبل.

وقال حاريث في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أشعر بخيبة أمل، كوني لا أتواجد في اللائحة النهائية للمنتخب المغربي”.

وتابع حاريث في نفس التغريدة، “لكنني رغم ذلك سأكون أول من يشجعكم إخواني، وأتمنى لكم التوفيق، آمل أن تجعلونا فخورين بكم”.

يشار إلى أن اللائحة النهائية للأسود، والتي أعلن عنها المدرب هيرفي رونار، اليوم الثلاثاء، خلت من أسماء كل من أمين حاريث، وأنس الزنيتي، وأيوب الكعبي، وعبد الكريم باعدي، الذين تواجدوا في القائمة الأولية.

Déçu de ne pas faire partie de la liste finale mais je serais votre premier supporter mes frères je vous souhaite du succès inchallah on est tous derrière j’espère que vous nous rendrez fière 🙏🏼❤️ #dimamaghrib pic.twitter.com/oE0OQebs2q — Amine Harit (@Amine_000) June 11, 2019

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