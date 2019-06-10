بعد إقالته في المغرب.. ناصر لارغيت يقترب من إدارة أكاديمية عالمية‎

هبة بريس – القسم الرياضي

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن ناصر لارغيت المدير التقني الوطني السابق، الذي انفصلت عنه جامعة الكرة بالمغرب، اقترب بشكل كبير من إدارة شؤون أكاديمية نادي رين الفرنسي.

و وفق المصادر ذاتها ، فقد تم تداول إسم ناصر لارغيت من بين قائمة تضم ثلاث أسماء مرشحة لشغل منصب إدارة مركز التكوين الخاص بنادي رين الفرنسي و الذي انفصل منذ مدة عن الفرنسي أندي شوفان.

و يتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة توقيع ناصر لارغيت صاحب الجنسية المزدوجة “مغربي-فرنسي” لإدارة أكاديمية نادي رين في غضون الايام القليلة المقبلة ، حيث تعتبر أكاديمية رين من بين أفضل مراكز التكوين العالمي و نجحت سنة 2018 في الفوز بالرتبة الرابعة من بين أفضل مراكز التكوين و تصدر كل موسم عدد كبير من اللاعبين للممارسة في أبرز الدوريات على الصعيد العالمي.

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