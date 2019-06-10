أمرابط مهدد بفقدان مكانه في النصر السعودي

هبة سبور – شفيق عنوري

يخطط البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر السعودي، للتعاقد مع المهاجم البيروفي كاريلو، لاعب الهلال السعودي، والذي خاض الموسم المنتهي رفقته، قادما من بنفيكا على سبيل الإعارة.

وكشفت مصادر صحفية سعودية، أن فيتوريا ينوي التعاقد مع كاريلو، الذي يلعب في مركز مهاجم أيمن، وهو ما يهدد المكان الأساسي للدولي المغربي نور الدين أمرابط.

وأضافت ذات المصادر، أن تعاقد النصر مع كاريلو، قد يعني رحيل أمرابط عن الفريق، خاصة أنه قد يفقد مكانه الأساسي، نظرا للإعجاب الكبير الذي أبداه فيتوريا بمواطنه كاريلو.

وكان أمرابط قد تألق بشكل لافت مع النصر، حايث ساهم في تتويج الفريق بالدوري السعودي، عبر أهدافه وتمريراته الحاسمة، الأمر الذي جعله يدخل قلوب الجماهير التي أطلقت عليه لقب “الجنرال”، نظرا لقتاليته داخل أرضية الملعب.

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