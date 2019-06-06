تدشين خط جوي جديد يربط بين وجهتي جدة السعودية و مراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

أطلقت الخطوط السعودية صباح اليوم الخميس، خطًا جديدًا يربط بين وجهتي جدة ومراكش، حيث حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط السعودية بمطار المنارة الدولي، معلنة بالتالي عن الانطلاق الرسمي للخط الجوي المباشر الرابط بين مدينتي جدة ومراكش ولدى وصولها إلى مدرج مطار مراكش المنارة، تم استقبال الطائرة السعودية من طرف عمدة مدينة مراكش وسفير المملكة السعودة بالرباط ومدير المكتب الوطني للمطارات.

وسيتم ربط مطاري جدة الدولي ومراكش المنارة بثلاث رحلات جوية في الاسبوع، حيث سيعزز لا محالة قدرة تنقل المسافرين خصوصا لاداء مناسك الحج والعمرة والرفع من عدد السياح بين المملكتين الشقيقتين.

وأشاد عدد من المسؤولين السعوديين والمغاربة، بالمناسبة، بافتتاح هذا الخط الجديد، مؤكدين أن هذه المبادرة ستسهم في تقوية وتعزيز الروابط بين المغرب والسعودية، وإعطاء نفس جديد للقطاع السياحي بالبلدين. وبالمناسبة، أكد مدير التسويق بشركة الخطوط الجوية السعودية، أن “مراكش تحتل دائما مكانة خاصة لدينا، معربا عن سعادته بنقل المواطنين السعوديين نحو المدينة الحمراء “.

من جهته، أبرز سفير المملكة السعودية بالرباط، أننا “نشهد اليوم حدثا مهما على مستوى مطار مراكش المنارة، الذي يستقبل أول رحلة جوية منتظمة لشركة الخطوط الجوية السعودية”، علما أن الشركة تسير رحلات لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

وأوضح أن المكتب الوطني للمطارات، “ملترزم، في إطار المهام المنوطة به، بمواكبة جميع الشركات الراغبة في تسيير رحلات نحو مطار مراكش المنارة أو غيره من مطارات المملكة، وذلك بضمان جودة الخدمات لفائدة الركاب”.

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