فضيحة في أوكرانيا.. الرئيس الحالي “يسرق” تصريحات سلفه

هبة بريس - وكالات

انفجرت فضيحة سياسية في كييف بعدما تبين أن بعض تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من بروكسل حول روسيا، كانت تكرارا حرفيا لتصريحات وردت في خطاب سلفه بيترو بوروشينكو.

وحسب الرئاسة الأوكرانية، فإن زيلينسكي قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في بروكسل أمس الأربعاء، إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعني “الموت للمشروع الإمبراطوري الروسي، كما أنه سيمثل ضربة قوية للنظام التسلطي الروسي وسيفتح الطريق أمام التغيرات الديمقراطية في روسيا والفضاء السوفيتي السابق بأسره”.

وفي وقت لاحق، أشار الناطق الصحفي السابق لبوروشينكو عبر “فيسبوك” إلى أن زيلينسكي “سرق فقرة كاملة من خطاب ألقاه الرئيس السابق في مؤتمر لحزبه “التضامن الأوروبي”.

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