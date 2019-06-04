صحفي رياضي: “الكاف” قرر في الكواليس إعادة مباراة الوداد والترجي

هبة بريس - شفيق عنوري

قال طارق ساقي، الصحفي الرياضي، إن الاتحاد الإفريقي حسم في الكواليس قرار إعادة مباراة نهائي دوري الأبطال، بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

وكتب ساقي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تم اتخاذ القرار في الكواليس بإعادة مباراة الترجي والوداد يبقى فقط الإعلان الرسمي بعد قليل”.

وأضاف:”المباراة ستقام في بلد محايد (لم يحدد بعد) وغالبا سيديرها حكم من خارج القارة، يبقى فقط تحديد التاريخ خاصة مع اقتراب بطولة أمم إفريقيا”.

وتابع: “لجنة العقوبات ستصدر لاحقا أحكام بخصوص مساعد الحكم”، الذي رفع راية التسلل لإلغاء هدف الوداد في تونس.

يشار إلى أن لجنة الطوارئ كانت قد أجلت حسم قرارها بخصوص نهائي دوري الأبطال، إلى يوم غد الأربعاء.

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