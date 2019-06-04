الوينرز ترفع رسائل قوية في وجه المشاركين في اجتماع الكاف بباريس

هبة بريس - القسم الرياضي

تجمهر العشرات من جماهير الوداد أمام الفندق الذي يحتضن أشغال الاتحاد الافريقي لكرة القدم بباريس ، وقد قام فصيل الوينرز برفع رسائل قوية تتهم الكاف بالرشوة وتدمير الكرة الافريقية ، كما تم توجيه رسائل مباشرة لرئيس الاتحاد الافريقي طالبته بالتحلي بالنزاهة وانقاد الكرة الافريقية .

ويجري في هذه الاثناء إجتماع للاتحاد الافريقي وللجنة الطوارئ ، حيث من المتوقع أن يخرح بقرارات حول أحدات مهزلة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي

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