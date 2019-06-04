الجامعة تتواصل مع مكتب محاماة فرنسي للدفاع عن الوداد

هبة سبور – شفيق عنوري

تواصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع مكتب محاماة فرنسي، من أجل الدفاع عن الوداد الرياضي، في قضية “فضيحة رادس”، التي شاهدها العالم.

ويأتي تواصل الجامعة مع مكتب المحاماة، تحسبا لأي قرارات لا تعيد للوداد حقه المسروق في الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الذي ستحتضنه باريس يوم غد الثلاثاء.

وجهزت الجامعة بالتنسيق مع إدارة الوداد، ملفا بخصوص كل الخروقات القانونية التي شابت إياب نهائي دوري الأبطال في رادس، وذلك تمهيدا لتقديمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الدولية “الطاس”، في حال مواصلة الاتحاد الإفريقي “التواطؤ” مع الترجي، كما وصف ما حدث، رئيس الوداد الناصري في وقت سابق.

وكانت الجامعة قد أكدت في وقت سابق، دفاعها عن مصالح الوداد ضد الفضيحة التي شهد أطوارها ملعب رادس بتونس، إلى أبعد نقطة ممكنة.

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