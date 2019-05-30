إدارة الترجي تقرر السماح لجماهير الوداد بدخول رادس مجانا

هبة سبور – شفيق عنوري

قررت إدارة الترجي التونسي، السماح لجماهير الوداد الرياضي، التي ستتوجه إلى رادس لمشاهدة مباراة فريقها في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالدخول مجانا.

وجاء قرار إدارة الفريق التونسي، من منطلق المعاملة بالمثل، وذلك بعدما تلقت جماهير الترجي نفس المعاملة، خلال مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وكانت تذاكر المباراة قد نفدت من شباببيك البيع، الأمر الذي جعل أعدادا غفيرة من جماهير الترجي تحتج على الأمر، ليضطر الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقتها.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الوداد والترجي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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