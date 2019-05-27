برشلونة يُفاضل بين 4 مدربين لخلافة فالفيردي

هبة بريس ـ الرياضة

يعيش نادي برشلونة الإسباني فترة عصيبة على مدار الأسابيع القليلة، بدأت بالإقصاء المذل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ثم السقوط المفاجئ أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

فبعد التفكير بإحراز “الثلاثية التاريخية”، للمرة الثالثة بعد عامي 2009 و2015، تحول حلم برشلونة إلى كابوس، واكتفى بلقب الدوري الإسباني، ليصبح مستقبل المدرب إرنستو فالفيردي مجهولاً، رغم تجديد الثقة المتواصل به من قبل إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

بدورها أزاحت صحيفة “سبورت” الإسبانية الستار عن قائمة تضم أربعة مدربين مرشحين لتولي مهمة المدير الفني لـ”البلوغرانا”، بداية من صيف هذا العام، وذلك في حال تمت إقالة فالفيردي، أو اتخاذ الأخير قراراً بعدم الاستمرار مدرباً لبرشلونة لموسم جديد.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن القائمة تضم الهولندي إريك تين هاغ، الذي قاد أياكس أمستردم الهولندي لنصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ومواطنه رونالدو كومان، المدير الفني الحالي لـ”الطواحين” الهولندية.

وأشارت إلى أن الإسباني روبيرتو مارتينيز، الذي تُوّج مع منتخب بلجيكا بالميدالية البرونزية المونديالية؛ إثر حلوله ثالثاً في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا صيف 2018، إضافة إلى الفرنسي لوران بلان، الذي لم يرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، عام 2016.

يشار إلى أن إدارة برشلونة كانت قد مددت عقد فالفيردي في ملعب “كامب نو” لموسم ثالث، ينتهي صيف 2020، لكن تقارير صحفية رجحت أن يكون هذا الموسم الأخير لفالفيردي على رأس القيادة الفنية لرفاق “البرغوث” الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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