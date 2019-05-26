الـداودي: تسقيف الأسعار مازال مطروحا

هبة بريس ـ الرباط

أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تسقيف أسعار المحروقات مازال مطروحا، مشيرا إلى أن التسقيف غير كاف وسترافقه إجراءات موازية مهمة وهي الإجراءات التي يشتغل عليها وزير المالية لتأمين المحروقات للمواطنين.

وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي حل ضيفا على برنامج “#شباب_VOX”، بميدي 1 تي ليلة السبت 25 ماي، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها فيما يخص أسعار المحروقات .

واضاف أن “الحكومة وعدت المواطنين بالتسقيف وسيتم تطبيقه”، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل على السجل الاجتماعي الذي سيتم تجريبه أولا في الرباط وتعميمه وسيمكن من المعرفة الدقيقة لكل فئات المجتمع المغربي وبالخصوص الهشة.

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