فجر يودع الليغ 1 بعد هزيمة فريقه

هبة سبور

ودع نادي كون الفرنسي لكرة القدم، الذي يلعب له الدولي المغربي فيصل فجر، الدوري الفرنسي الأول (الليغ 1)، بعد هزيمته أمام ضيفه بوردو بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من قسم الأضواء الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة رسمية، لفجر لكنه عجز عن منح فريقه الامتياز كما حصل في المباريات الأخيرة، وذلك لخوض مباراة السد، التي عادت لفريق ديجون، الذي يلعب له الدوليين فؤاد شفيق ونايف أكرد، عقب الفوز على تولوز بهدفين مقابل هدف واحد.

بهذه الهزيمة، احتل كون المرتبة ما قبل الأخيرة (19) برصيد 33 نقطة، في حين انهى ديجون الموسم في المركز 18، وسيواجه لانس الذي يلعب اللاعب السابق للوداد والمغرب الفاسي اشرف بنشرقي، لتفادي النزول.

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