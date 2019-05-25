الوداد يتعثر بميدانه أمام الترجي ويعقد مهمته في استعادة لقب دوري الأبطال

هبة سبور – شفيق عنوري

تعثر الوداد الرياضي بميدانه أمام الترجي التونسي، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وكان الضيوف السباقين للتسجيل عبر اللاعب الإفواري فوسيني كوليبالي، قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي لشوط اللقاء الأول، قبل أن ينجح مدافع الوداد، الإفواري الآخر، الشيخ إبراهيم كومارا في إدراك التعادل في الدقيقة ال79.

وشهدت المباراة إلغاء الحكم المصري جهاد جريشة لهدف لصالح الوداد، سجله أيوب العملود في الوقت المضاف لشوط المباراة الأول، بعد عودته لتقنية الفيديو، وذلك بداعي وجود لمسة يد على إسماعيل الحداد.

وأشهر الحكم المصري البطاقة الحمراء في وجه قائد الوداد، إبراهيم النقاش في الدقيقة ال49، بعد تلقيه الإنذار الثاني.

وبعد ذلك عاد الحكم لإثارة الجدل بعد أن رفض احتساب ركلة جزاء لصالح الوداد، بعد لمسة يد من أحد لاعبي الترجي، منع من خلالها الكرة من دخول الشباك، وذلك بالرغم من عودته لتقنية الفيديو.

وستكون مهمة الوداد معقدة للغاية في استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الذي حققه لآخر مرة في 2017، عندما يحل ضيفا على الترجي في موقعة الإياب، التي ستجرى في ال31 من شهر ماي الجاري، على أرضية الملعب الأولمبي برادس.

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