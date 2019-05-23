مركز‭ ‬الأمن‭ ‬المعلوماتي‭ ‬لـ”إنوي”‬‭ ‬يفرض‭ ‬نفسه‭ ‬كدرع‭ ‬لصد‭ ‬الهجمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالمغرب

هبة بريس

إنه‭ ‬أحد‭ ‬التهديدات‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬والذي‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬واستمرارية‭ ‬المقاولات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بقاع‭ ‬العالم‭. ‬إنه‭ ‬تهديد‭ ‬شامل‭ – ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬محدد‭ ‬الهدف‭ ‬أو‭ ‬عشوائيا‭ – ‬لا‭ ‬تسلم‭ ‬منه‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬بالعالم،‭ ‬ولا‭ ‬أي‭ ‬تجارة،‭ ‬ولا‭ ‬أي‭ ‬قطاع‭.‬

كل‭ ‬عام،‭ ‬تتعرض‭ ‬ملايين‭ ‬البيانات،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬سرية‭ ‬جدا،‭ ‬للقرصنة‭ ‬بسبب‭ ‬الهجمات‭ ‬المعلوماتية‭ (‬cyber-attaques‭) ‬المختلفة‭ ‬والمتنوعة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات،‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬دائما‭ ‬جد‭ ‬متطورة‭ ‬وغير‭ ‬متوقعة،‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬الخدمات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬استراتيجية‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬الدفاع‭ ‬والنقل‭ ‬والمالية‭ ‬والصحة‭.‬

في‭ ‬2018، ‬كلفت‭ ‬الهجمات‭ ‬المعلوماتية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬خسائر‭ ‬بلغت‭ ‬445‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وحسب‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬هي‭ ‬خامس‭ ‬خطر‭ ‬يهدد‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬بعد‭ ‬الأخطار‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬والكوارث‭ ‬الطبيعية‭.‬

والمغرب‭ ‬ليس‭ ‬بمنآى‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التهديد،‭ ‬فاقتصاده‭ ‬المنفتح‭ ‬والمتصل‭ ‬يعد‭ ‬هدفا‭ ‬محتملا‭ ‬للهجمات‭ ‬المعلوماتية‭. ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬صنف‭ ‬‮«‬DDoS‮»‬‭ (‬أي‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬تعطيل‭ ‬خادم‭ ‬أو‭ ‬خدمة‭ ‬أو‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬بإغراقها‭ ‬بالبيانات‭). ‬وفي‭ ‬2018،‭ ‬تعرض‭ ‬400‭ ‬موقع‭ ‬للتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لهجمات‭. ‬وتم‭ ‬إحصاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬محاولة‭ ‬قرصنة‭ ‬أو‭ ‬هجوم‭ ‬معلوماتي‭.‬

وعيا‭ ‬منه‭ ‬بهذه‭ ‬الحقائق،‭ ‬كان‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬،‭ ‬الملتزم‭ ‬بمواكبة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬أول‭ ‬فاعل‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المقاولات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬حلولا‭ ‬للأمن‭ ‬المعلوماتي‭ (‬cyber-sécurité‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬رواد‭ ‬عالميين‭ ‬في‭ ‬المجال‭. ‬

إنه‭ ‬عرض‭ ‬كامل‭ ‬وقابل‭ ‬للتعديل،‭ ‬تم‭ ‬إعداده‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬كفاءات‭ ‬مغربية،‭ ‬ويضمن‭ ‬مواكبة‭ ‬ومساعدة‭ ‬مستمرة‭.‬

والقلب‭ ‬النابض‭ ‬لهذه‭ ‬الآلية‭ ‬هو‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية‮»‬‭ (‬SOC‭) ‬أو‭ ‬مركز‭ ‬الأمن‭ ‬المعلوماتي‭ ‬التابع‭ ‬لـ«إنوي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬Symantec‮»‬‭ ‬الرائد‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬المعلوماتي‭.‬

مكن‭ ‬التحالف‭ ‬بين‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬و‮«‬Symantec‮»‬‭ ‬الشركات‭ ‬المغربية‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬للأمن‭ ‬المعلوماتي‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المزج‭ ‬بين‭ ‬الخبرة‭ ‬المحلية‭ ‬لـ«إنوي‮»‬،‭ ‬والريادة‭ ‬العالمية‭ ‬لـ‮«‬Symantec‮»‬‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭. ‬ويضمن‭ ‬هذا‭ ‬الاتحاد‭ ‬القوي‭ ‬للمقاولات‭ ‬المغربية‭ ‬أفضل‭ ‬درجات‭ ‬الأمن‭ ‬المعلوماتي‭.‬

يعد‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية‮»‬‭ (‬SOC‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬حيز‭ ‬الخدمة‭ ‬منذ‭ ‬سنة،‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬بالمغرب‭ ‬والوحيد‭ ‬لحد‭ ‬الآن‭. ‬وهو‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬متقدمة‭ ‬جدا‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬وتحليل‭ ‬وإعداد‭ ‬الرد،‭ ‬طيلة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬وطوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع،‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬التهديدات‭ ‬المعلوماتية‭ ‬والهجمات‭ ‬الخارجية،‭ ‬والفيروسات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الأنظمة‭ ‬المعلوماتية‭ ‬لزبناء‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬من‭ ‬المقاولات‭.‬

والهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬لهذا‭ ‬المركز‭ ‬هو‭ ‬ضمان‭ ‬مراقبة‭ ‬مستمرة‭ ‬تسمح‭ ‬بإعادة‭ ‬تشغيل‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬معلوماتي‭ ‬يتعرض‭ ‬للهجوم،‭ ‬وفي‭ ‬أقصر‭ ‬مدة‭ ‬ممكنة‭.‬

‮«‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬بعرض‭ ‬التطور‭ ‬الحاصل‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬المعلوماتي‭ ‬قبل‭ ‬عام‭. ‬ومركزنا‭ ‬آلية‭ ‬مستقلة‭ ‬معززة‭ ‬بالخبرة‭ ‬المحلية‭ ‬وتشمل‭ ‬خدماته‭ ‬المغرب‭ ‬برمته‮»‬‭ ‬يقول‭ ‬سامي‭ ‬الاندلسي،‭ ‬المدير‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬التسويق‭ ‬الخاص‭ ‬بالمقاولات‭ ‬ووحدة‭ ‬التخزين‭ ‬السحابي‭ ‬والدفاع‭ ‬المعلوماتي،‭ ‬الذي‭ ‬يضيف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬‮«‬سيساهم‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المقاولات‭ ‬المغربية‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬المعلوماتية،‭ ‬وسيعزز‭ ‬نطاق‭ ‬الدفاع‭ ‬المعلوماتي‭ ‬بالمملكة‮»‬‭.‬

في‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نشاطه،‭ ‬أسس‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لـ‮«‬inwi Business‮»‬ أول‭ ‬‮«‬مرصد‭ ‬وطني‭ ‬للأمن‭ ‬المعلوماتي‮»‬‭ ‬وأنشأ‭ ‬نشرته‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهي‭ ‬وثيقة‭ ‬مرجعية‭ ‬ترصد‭ ‬وتحلل‭ ‬أهم‭ ‬نقط‭ ‬الضعف‭ ‬والهجمات‭ ‬المعلوماتية‭ ‬المسجلة‭ ‬بالمغرب‭. ‬وبفضل‭ ‬ملايير‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬جمعها،‭ ‬والأحداث‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تحليلها‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬بمساعدة‭ ‬المنصات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التهديدات‭ ‬المعلوماتية،‭ ‬والحسابات‭ ‬المعقدة‭ ‬والربط‭ ‬بين‭ ‬الأحداث،‭ ‬تنجز‭ ‬هذه‭ ‬النشرة‭ ‬قائمة‭ ‬محينة‭ ‬تتضمن‭ ‬نقط‭ ‬ضعف‭ ‬الشبكات‭ ‬المعلوماتية‭ ‬بالمغرب،‭ ‬والثغرات‭ ‬الأمنية‭ ‬والمحاولات‭ ‬الهجومية‭ ‬المبلغ‭ ‬عنها‭ ‬وتلك‭ ‬المحتملة‭.‬

وتعتمد‭ ‬هذه‭ ‬النشرة‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬نشاط‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬CERT‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لـ‮«‬Symantec‮»‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بقاع‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬مصدر‭ ‬للمعلومات‭ ‬الدقيقة‭ ‬والخبرة‭ ‬الكبيرة‭. ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬النشرة،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أداة‭ ‬لليقظة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬متاحة،‭ ‬عما‭ ‬قريب،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬inwi.ma‮»‬‭. ‬

‮«‬إن‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬المرصد‭ ‬وهذه‭ ‬النشرة‭ ‬الوطنية‭ ‬يروم‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬مزدوج‭ : ‬أولا،‭ ‬إطلاع‭ ‬مجموع‭ ‬المقاولات‭ ‬بالمغرب‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬الهجمات‭ ‬ونقط‭ ‬الضعف‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رصدها‭ ‬بفضل‭ ‬تحقيقاتنا‭. ‬ثانيا،‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الوسائل‭ ‬الأكثر‭ ‬ملاءمة‭ ‬للتصدي‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭ ‬يقول‭ ‬عادل‭ ‬زاري،‭ ‬مدير‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية‮»‬‭ ‬لـ«إنوي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يتابع‭ ‬أنه‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬‮«‬يقدم‭ ‬inwi Business‭ ‬ردودا‭ ‬محددة‭ ‬الهدف،‭ ‬فعالة،‭ ‬وملائمة‭ ‬للإشكاليات‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬التهديدات‭ ‬المعلوماتية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬كل‭ ‬المقاولات‭ ‬والمؤسسات‮»‬‭.‬

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