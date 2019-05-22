فريق اسباني يواجه الوداد واتحاد طنجة وديا

هبة سبور

كشف فيليبي مورينو مالك نادي ليغانيس الممارس بالقسم الممتاز الإسباني في تصريحات إذاعية لراديو “إيفوكس” الإسباني أن الفريق سيجرى معسكر إعدادي خارج إسبانيا وبالضبط في المغرب وذلك إستعدادا للموسم المقبل.

وأضاف مورينو أن قرار إجراء معسكر إعدادي في المغرب لأول مرة في تاريخ النادي الذي تأسس في سنة 1928 جاء بعد توقيع اتفاقية شراكة و تعاون بين اتحاد طنجة والنادي الإسباني في أبريل الماضي.

وسيواجه ليغانيس اتحاد طنجة في شهر يوليوز القادم على أرضية ملعب ابن بطوطة الدولي،على أن يواجه في المباراة الإعدادية الثانية نادي الوداد الرياضي على نفس الملعب.

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