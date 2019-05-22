عزل مؤذّن تسبّب في إفطار مواطنين قبل أذان المغرب

هبة بريس - وكالات

قرّرت وزارة الشؤون الدينية التونسيّة اليوم الأربعاء، عزل مؤذّن مسجد في محافظة ”نابل“ شمال البلاد، على خلفية رفعه آذان المغرب قبل موعده، ما تسبب في إفطار عدد من المواطنين قبل الموعد بحوالي 7 دقائق كاملة.

وقال المدير الجهوي لوزارة الشؤون الدينية في نابل، برهان السويسي، في تصريح لوكالة ”إرم نيوز“، إنه تمّ فعلًا إيقاف مؤذن جامع ”سيدي الشريف، في منطقة دار شعبان الفهري عن العمل“ ، بعد أن قام مساء أمس برفع آذان صلاة المغرب قبل وقتها، ما تسبب في إفطار سكّان المنطقة قبل أن يحين موعد الإفطار.

واعتبر المسؤول التونسي، أنّ الواقعة حصلت ”سهوًا وليس تعمدًا“، معتبرًا أن الخطأ وارد، في وقت شهدت فيه المنطقة حالة احتقان في صفوف السكّان، الذين طالبوا بتغيير المؤذن وحمّلوا المسؤولية للمشرفين على المسجد.

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