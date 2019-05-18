الوداد يضمن المشاركة في كأس العالم للأندية

هبة سبور – وكالات

ضمن فريق الوداد المغربي، المشاركة في كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، والذي سيطبق في العام 2021، بعد إلغاء إقامة بطولة سنوية في شهر ديسمبر، خاصة بعد وجوده طرفا في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

فبحسب شبكة ‘غلوبو سبور” البرازيلية، فإن النظام الجديد لمونديال الأندية سيكون في عام 2021، على أن تكون البطولة الجديدة مكونة من 24 فريقًا، حيث يشارك ثمانية أندية من أوروبا، 3 من أمريكا الجنوبية والشمالية، و3 من كونكاكاف، و3 أندية من إفريقيا، ومثلهم من آسيا، ونادٍ من أوقيانوسيا، وستقام البطولة بنظام المجموعات.

وبحسب تقرير الشبكة المذكورة، فإن الوداد ضمن مشاركته في مونديال الأندية في نسختها الجديدة، بحكم أن منافسه الترجي التونسي، خصمه في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قد ضمن المشاركة في مونديال الأندية، بصفته الفائز بالنسخة الأخيرة.

وستشارك القارة الإفريقية بـ3 أندية المتوجين بنسخ 2018، 2019، 2020، ما يعني أن الترجي الفائز بآخر نسخة ضمن التأهل، والوداد بصفته مؤهلا إلى نهائي نسخة 2018/ 2019، إضافة إلى الفائز بنسخة 2019/2020.

وأوضحت مصادر للشبكة، أن البطولة في نسختها الجديدة ستقام بين يونيو ويوليو، في دولة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

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