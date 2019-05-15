ثلاثة لاعبين من ريال مدريد مطلوبون في سان جيرمان

هبة بريس ـ رياضة

ذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع ثلاثة من لاعبي ريال مدريد، بعد أن ظهرت احتمالات مغادرتهم الفريق الملكي نهاية الموسم الحالي، وخروجهم من حسابات المدرب زين الدين زيدان الموسم المقبل.

واللاعبون الثلاثة هم الألماني طوني كروس والويلزي غاريث بيل والإسباني إيسكو.

وقالت صحيفة “لوباريسيان” الفرنسية إن الألماني توماس توخيل مدرب الفريق الباريسي، يبحث عن تقوية خط وسط الفريق الموسم المقبل، وإنه يرى في مواطنه كروس ضالة الفريق.

وأضافت الصحيفة أن فريق العاصمة الفرنسية المتوج بلقب الدوري المحلي، يتطلع إلى ضم اللاعبين إيسكو وبيل لتعويض المغادرة المحتملة للاعبيه دراكسلر وكافاني، وأنه مستعد للتفاوض مع ريال مدريد حول القيمة المالية للاعبين الثلاثة.

وذكرت الصحيفة أن القيمة السوقية لكروس (29 عاماً) تبلغ ثمانين مليون يورو، في حين تبلغ قيمة إيسكو (27 عاماً) سبعين مليون يورو، وقيمة غاريث بيل (29 عاماً) ستين مليون يورو.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0