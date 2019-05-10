نجم المولودية على رادار اندية اروبية

هبة سبور

كشفت العديد من التقارير أن أندية وطنية وأوروبية أبدت رغبتها في التعاقد مع نجل مدرب مولودية وجدة عزيز كركاش في المركاتو الصيفي المقبل .

وتسعى هذه الأندية إلى إقناع مسؤولي سندباد الشرق بالتخلي عن كركاش ،بالرغم أن النادي الوجدي لا يفكر في الإستغناء عن لاعبيه المميزين بعدما ضمن البقاء في القسم الأول.

يذكر أن اللاعب سفيان كركاش والبالغ من العمر 18 سنة تعاقد مع مولودية وجدة في المركاتو الصيفي الماضي بعقد يمتد لموسمين قادما من كلوب بروج البلجيكي ،كما سبق له أن حمل ألوان المنتخب البلجيكي لأقل من 17 سنة وأقل من 19 سنة

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