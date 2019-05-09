فلسطين تناشد أتلتيكو مدريد بعدم اللعب في القدس

هبة بريس ـ القسم الرياضي

طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نادي أتلتيكو مدريد، أحد أعرق الفرق الإسبانية والأوروبية، بعدم اللعب مع “بيتار القدس” الإسرائيلي في مباراة ودية، مقررة إقامتها في الـ21 من مايو الجاري.

وأبرق رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني، جبريل الرجوب، رسالة عاجلة إلى إدارة أتلتيكو مدريد، وصيف دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016، مطالباً إياها بالانتباه إلى “الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة”.

وشدد الرجوب في رسالته على أن “بيتار القدس فريق عنصري من الدرجة الأولى، واللعب معه يناقض الروح الرياضية لكرة القدم”.

ولفت إلى أن “إسرائيل تعمل على تسييس الرياضة وتستغلها كأداة سياسية من أجل تطبيع الضم غير القانوني للقدس، وتضليل الرأي العام العالمي، في محاولة واضحة لانتهاك كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على أن القدس هي منطقة هي تحت الوصاية الدولية”.

وأشار إلى أن إقامة اللقاء في القدس “يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقوانين الفيفا”.

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