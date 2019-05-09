وزارة المالية في مواجهة المصحات الخاصة بسبب ” الضرائب”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أشعلت تصريحات الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية ” زهير الشرفي” خلال أشغال المناظرة الأخيرة حول الجبايات التي أقيمت بالصخيرات، بعد أن إتهم أرباب المصحات الخاصة بإنتهاج اساليب غير أخلاقية لم تخدم المصلحة العامة، وهو ما أغضب ممثلي المصحات بالمغرب.

وكشف ” الشرفي” خلال المناظرة الاخيرة حول العدالة الجبائية، أن المصحات الخاصة لا تعلن عن 90 في المائة من مداخيلها لمؤسسة الضرائب، كما انتقد المسؤول نفسه بشدة بعض الممارسات التي تقوم بها المصحات الخاصة ومنها مطالبة المواطنين بالأداء نقدا، عوض الشيك.

وكشفت مصادر ل ” هبة بريس” أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بصدد رفع دعوى قضائية ضد الكاتب العام لوزارة المالية والضرائب بتهمة “التشهير”.

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