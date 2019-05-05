حكيم زياش يعلن صيام رمضان ومدرب هولندى يحذر من انهيار موسم أياكس

هبة بريــــــس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ثنائى أياكس أمستردام حكيم زياش ونصير المزروعى أعلنا الالتزام بصيام شهر رمضان بالكامل، والذى يبدأ غدا فى هولندا ومعظم دول العالم.

وأشارت صحيفة “ميرور” الإنجليزية إلى أن الثنائى المغربى زياش والمزروعى أعلنا أنهما سيبدآن الصيام غداً تزامناً مع أول أيام شهر رمضان، على الرغم من ارتباط أياكس بمباريات مهمة هذا الأسبوع.

ونشرت الصحيفة تصريحاً لمدرب الأحمال البدنية الهولندى رايموند فيرهيجن يحذر فيه ثنائى أياكس من الصيام فى شهر رمضان خوفًا من التأثير السلبى على أدائه مع أياكس فى تلك الفترة المهمة، وانهيار الفريق قبل أسابيع قليلة على ختام الموسم الشاق.

ويستعد أياكس لمواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزى الأربعاء المقبل فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، عقب مباراته المهمة اليوم أيضًا أمام تيلبورج فى نهائى كأس هولندا، وكان الفريق الهولندى قد حسم مباراة الذهاب فى لندن بهدف دون رد من صناعة زياش المتألق هذا الموسم والذى سجل هدفين فى مباراتى ريال مدريد بدور الـ16.

وقال المدرب الهولندى، “مستحيل أن يصوم لاعبو أياكس في شهر رمضان، لأن الصيام سيؤثر بشكل كبير على أداء كل منهما لأنهما لن يتناولا أى طعام أو سوائل طوال النهار”.

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