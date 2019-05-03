حمد الله يفوز بجائزة جديدة رفقة النصر

هبة سبور

أسدل الستار يوم أمس الخميس على مسابقة كأس الخادمين الشريفين ،والتي توج بها نادي التعاون لأول مرة في تاريخه وذلك على حساب الإتحاد ،بعدما فاز عليه بهدفين لصفر.

وشهد حفل تتويج الفائز بلقب الكأس تتويج الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله بجائزة هداف كأس الخادمين الشريفين السعودي بعدما نجح في تسجيل14 هدف،لتكون أول جائزة فردية للاعب المغربي مع النصر.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 28 سنة يتصدر أيضا ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز ب 29 هدف ،ويتصدر أيضا ترتيب الدوري السعودي مع النصر وبفارق نقطة واحدة فقط عن المطارد المباشر الهلال.

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