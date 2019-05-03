حسنية أكادير تسابق الزمن لتجديد عقد نجمها الشاب

هبة سبور

كشف تقارير صحفية إدارة حسنية أكادير تسعى لتجديد عقد اللاعب كريم البركاوي قبل نهاية عقده نهاية هذا الموسم .

اللاعب البالغ من العمر 23 سنة بات مطلب ملح للعديد من الأندية المغربية والأوروبية بعد العروض التي قدمها مع فريقه حسنية أكادير في البطولة الإحترافية ومسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية .

يذكر أن اللاعب الشاب مزال يرتبط بعقد مع الفريق السوسي إلى غاية 30 يونيو 2019 ولم يجدد عقده مع الفريق لحد الان، وتصل قيمة اللاعب المالية في بورصة اللاعبين 675،000 يورو فقط

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