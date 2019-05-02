الداخلية تفرض إجراء مباراة الفتح والجيش بدون جمهور

هبة سبور

كشف فريق الفتح الرياضي أنه توصل بمراسلة من ولاية الأمن الرباط , تفيد بإجراء مباراة الديربي أمام الجيش بدون جمهور دون الكشف عن أسباب هذا القرار المفاجئ .

وسيلتقي الفتح الرباطي بفريق الجيش الملكي يوم السبت المقبل في مباراة عن الجولة 27 بملعب مولاي الحسن على الساعة السادسة .

وكانت الجامعة قد عاقبت فريق الجيش الملكي بلعب مباراة واحدة بدون جمهور بسبب المواجهات التي اندلعت بين جماهير الجيش ورجال الأمن وخلفت العشرات من الجرحى في صفوف الطرفين , وتسببت في اعتقال العديد من المناصرين , غير أن مباراة الديربي كان يفترض أن تجرى بالجمهور بحكم ان فريق الفتح الرياضي هو المستقبل , إلا أن ولاية الأمن كانت لها كلمة أخرى وقررت منع الجماهير من الولوج للملعب خوفا من إندلاع مواجهات جديدة بين أنصار الجيش ورجال الأمن , مما يعني أن فريق الجيش مهدد بلعب ما تبقى من مبارياته هذا الموسم بدون جمهور في حل قررت ولاية الأمن تبني هذا القرار في باقي مواجهات العساكر .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0