بفضل ميسي.. برشلونة على أعتاب نهائي أبطال أوروبا

نُشر بتاريخ :  2019-05-01 - 23:43
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هبة بريس ـ القسم الرياضي

وضع نادي برشلونة الإسباني قدماً في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب “كامب نو”، في ذهاب “المربع الذهبي”.

وبات برشلونة على بُعد 90 دقيقة من بلوغ نهائي “ذات الأذنين”، الذي سيقام بالعاصمة الإسبانية مدريد، في حال تعادل إياباً بموقعة “أنفيلد”، المقررة الثلاثاء المقبل، وحتى الخسارة بفارق هدفين تضمن له العبور إلى المباراة الختامية.

وكان أياكس أمستردام الهولندي قد حقق فوزاً لافتاً في ملعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي (1-0)، بانتظار التأكيد على أرضه ووسط جماهيره الثلاثاء القادم.

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