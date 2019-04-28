برشلونة يحرز لقب الدوري الإسباني

هبة برس ـ القسم الرياضي

حسم ليونيل ميسي اللقب 26 لبرشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني ليهز الشباك في الفوز 1-صفر على ليفانتي يوم امس السبت أمام جماهير الفريق القطالوني التي احتفلت باللقب الثامن في البطولة في آخر 11 موسما.

وأحرز ميسي هدف المباراة في الدقيقة 61 بعد تمريرة من أرتورو فيدال ليراوغ المدافع بقدمه اليمنى قبل أن يسدد كرة منخفضة باليسرى في الزاوية البعيدة.

وجلس ميسي على مقاعد البدلاء منذ البداية مع سيرجيو بوسكيتس مع تركيز إرنستو بالبيردي على مواجهة ليفربول في ذهاب دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

لكن مدرب برشلونة أُجبر على اللجوء لهدافه بعد التعادل بدون أهداف الشوط الأول رغم محاولات فيليب كوتينيو الذي أهدر العديد من الفرص وسدد في العارضة قبل أن يشارك ميسي بدلا منه.

واحتاج اللاعب الأرجنتيني إلى ربع ساعة فقط ليترك بصمته بتسجيل الهدف 34 في الدوري في 32 مباراة هذا الموسم.

وصنع ميسي 13 هدفا ليكون مؤثرا في أكثر من نصف عدد أهداف فريقه في الدوري البالغ 86 هدفا.

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