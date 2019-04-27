حدراف مطلوب بقوة في الخليج

هبة سبور

بدأ اللاعب زكرياء حدراف، مهاجم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في مناقشة العروض الاحترافية التي توصل بها في الآونة الأخيرة، خاصة أن عقده مع الفريق الأخضر سينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

ووفق مصدر مطلع، فإن حدراف، مواليد 1990 بمدينة الجديدة بات مطمع عدد من الأندية الخليجية، بعد تألقه في مباراة كأس إفريقيا الممتازة أمام الترجي التونسي بالعاصمة القطرية الدوحة، وأنه ينوي الرحيل عن القلعة الخضراء في يونيو المقبل، خاصة أن العروض التي توصل بها كانت مغرية ماليا، ولذلك طالب من إدارة الرجاء تأجيل الحديث عن تمديد عقده إلى غاية نهاية الموسم.

وأكدت مصادر صحفية أن نادي الفيصلي السعودي من الفرق التي تود الاستفادة من خدمات اللاعب حدراف، إلى جانب أندية قطرية، إضافة إلى أن اللاعب تلقى اتصالات من طرف بعض الوكلاء التي تشتغل مع أندية محلية، وضمنها فريق نهضة بركان، والجيش الملكي.

وارتباطا بالموضوع، أشارت مصادر إعلامية إلى أن نادي الفيصلي السعودي رصد 600 ألف دولار كراتب سنوي للاعب زكرياء حدراف، وأن إدارته مهتمة كثيرا باللاعب، وتود إغراءه لجلبه الموسم المقبل، في الوقت الذي تكثف إدارة الرجاء جهودها لتجديد عقد المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي خلال الفترة المقبلة.

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