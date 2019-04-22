ياجور: الدوري لم ينته بعد وسنواصل المنافسة حتى آخر جولة

هبة سبور – شفيق عنوري

قال محسن ياجور، لاعب الرجاء الرياضي، إن البطولة الاحترافية لم تنته بعد، وسيواصل فريقه المنافسة عليها حتى آخر جولة، وذلك عقب تعادل “الأخضر”، مع غريمه التقليدي الوداد، في ديربي الدار البيضاء، الذي احتضنه ملعب مراكش الكبير.

وتابع ياجور في تصريحات تلفزيونية، “كنا نسعى للفوز وتقليص الفارق معه إلى ست نقاط، ولكننا لم ننجح في تحقيق ذلك، وسنواصل الضغط على الأحمر في المباريات المقبلة”.

وأضاف ياجور، أن الجماهير استمتعت بالمباراة التي عرفت مستوى كبير، وشهدت تسجيل 4 أهداف.

وعبر ياجور عن سعادته بتسجيل هدف التعادل لفريقه، مباشرة بعد دخوله للمباراة في شوط اللقاء الثاني.

يشار إلى أن الوداد يتصدر ترتيب البطولة برصيد 53 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الرجاء صاحب الرتبة الثانية ب44 نقطة.

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