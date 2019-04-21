رسميا الماص لموسم اخر بالقسم الثاني، و نهضة زمامرة تحقق الصعود للقسم الوطني الأول

هبة بريس -خالد لعروسي

بهزيمته اليوم ضمن الجولة 29 من القسم الوطني الثاني أمام فريق اولمبيك الدشيرة بهدف لصفر في المواجهة التي أحتضنها ملعب احمد فانا بمدينة الدشيرة، تبخرت كل أمال فريق الماص في المنافسة على تحقيق الصعود للقسم الوطني الأول بعدما ظل في الآونة الأخيرة في المرتبة الثالثة من الترتيب لأزيد من 4 جولات وبلغ الفارق بينه و بين رجاء بني ملال إلى نقطة واحدة .

فريق المغرب الرياضي الفاسي الذي دخل في صراع مع الفرق من أجل تحقيق بطاقة الصعود هاهو الآن يستسلم في الجولة التاسعة و العشرون ويؤكد رسميا بقاءه لموسم أخر بالقسم الثاني، خاذلا جمهوره الوفي الذي ظل مرافقا له في كل مباراة سواء كانت داخل مدينة فاس أو خارجها.

و في موضوع ذي صلة، صعد فريق نهضة الزمامرة رسميا إلى البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم٬ عقب تعادله الايجابي مع مضيفه اتحاد سيدي قاسم في المباراة٬ التي جمعت بينهما يوم الأحد 21 أبريل الجاري بملعب البلدي بالقصيري، فيما بقي الصراع دائم بين كل من فريق رجاء بني ملال و اولمبيك الدشيرة لخطف بطاقة الصعود إلى البطولة الوطنية الاحترافية القسم الأول حتى آخر مباراة من بطولة القسم الوطني الثاني لكرة القدم .

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