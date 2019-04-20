كركاش يربط الهزيمة بالتعاليق المسيئة للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس – أحمد المساعد.

صرح عبد العزيز كركاش مدرب المولودية الوجدية لكرة القدم خلال الندوة الصحفية المنعقدة بعد نهاية المباراة التي جمعت سندباد الشرق بميدانه امام الدفاع الحسني الجديدي التي انتهت بهزيمة المحليين بهدفين لهدف واحد برسم الدورة 25 من البطولة الوطنية الإحترافية إتصالات المغرب ، أن أحد أسباب الخسارة هو نتيجة تأثر اللاعبين بالضغط النفسي لتعاليق الجماهير الوجدية على صفحات التواصل الاجتماعي بعد الخسارة الثقيلة أمام المغرب التطواني.

واضاف كركاش أنه راض على اللاعبين ومدى سيطرتهم بنسبة 70% للاستحواذ على الكرة ورغم الخسارة كانوا في المستوى، وسيحاول إيقاف الخسارتين المتتاليتين بنتيجة إيجابية للمباراة المقبلة عند منازلة شباب الريف الحسيمي بميدانه.

ثنائية الجديدة حملت توقيع كل من المصطفى شيشان( الدقيقة 26 ) وبلال المغري( الدقيقة 86)، أما هدف مولودية وجدة جاء بواسطة ميلتون كاريسا ( الدقيقة 91).

وبهذه الخسارة تجمد رصيد المولودية الوجدية عند 32 نقطة بالمركز السابع، وارتفع الدفاع الجديدي الى 33 نقطة ليحتل المركز الخامس.