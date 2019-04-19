الكشف عن حقيقة استيقاظ النوري من غيبوبته

هبة سبور – وكالات

تداولت مجموعة من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خلال الأيام الماضية، خبر استيقاظ اللاعب دو الأصول المغربي عبد الحق النوري من غيبوبته بعد 13 شهرا.

وحسب مصادر صحفية فخبر استيقاظه مجرد إشاعة ، وحالته لا تزال كما كانت عليه ، و كل الأخبار التي تم الترويج لها خلال الآونة الأخيرة ليست صحيحة ،وأي جديد عن حالته الصحية سيصرح بها محامي العائلة.

يذكر أن لاعب أجاكس أمستردم كان قد أغمي عليه سنة 2017 الماضية خلال إحدى المباريات الودية التي خاضها فريقه الهولندي في وقت سابق ضد فيردر بريمن الألماني،ومند ذلك الحين واللاعب يوجد في غيبوبة.

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