بنحليب يجر عليه غضب الجماهير الرجاوية

هبة سبور

جر اللاعب محمود بنحليب عليه غضب الجماهير العريضة لفريق الرجاء الرياضي في مباراة الفريق الأخضر يوم أمس ضد إتحاد طنجة برسم مؤجل الجولة 22 للبطولة الإحترافية الأولى لكرة القدم , بعدما تصرف بطريقة هاوية حيث رفض تغييره من طرف المدرب كارتيرون في د 80 وأقحام محسن ياجور مكانه .

و تماطل اللاعب قبل الخروج من الملعب , قبل أن يتجاهل مدربه وزملائه في دكة الإحتياط و الكاتب الإدارة للنادي وتوجه مباشرة إلى مستودع الملابس وهو في حالة غضب.

وسيكون اللاعب معرض لعقوبات من طرف اللجنة التأديبية لفريق الرجاء الرياضي،خصوصا أن تصرفه ليس الأول من نوعه.

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