هل يعود حمد الله لأحضان المنتخب الوطني المغربي ؟

هبة سبور

كشفت مصادر صحفية أن نجم النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله يسعى لطي الخلاف بينه وبين الناخب الوطني هريفي رونار،والعودة من جديد لأحضان المنتخب المغربي من جديد بعدما غاب الأسود في المباراتين الأخيرتين ضد مالاوي والأرجنتين بالرغم من إستدعائه من طرف رونار،إلا أنه رفض الدعوة لأسباب عائلية.

الناخب الوطني يرغب في إستدعاء حمد الله من جديد للأسود في ضل تألقه الكبير في الخليج ،رغبته في تعزيز تركيبته البشرية بلاعب قناص في كأس إفريقيا 2019 ،بعد تراجع أداء خالد بوطيب لاعب الزمالك وأيوب الكعبي الممارس بالدوري الصيني.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 28 سنة يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز ب 27 هدف وبفارق 8 أهداف عن هداف التعاون ليندر تاومبا.

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