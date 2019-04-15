ليجانيس ضد ريال مدريد.. الملكي يواصل السقوط بتعادل جديد فى الدوري الإسباني

هبة بريس ـ القسم الرياضي

واصل فريق ريال مدريد مسلسل النتائج المتواضعة فى مسابقة الدوري الإسباني، وسقط فى فخ التعادل أمام مضيفه ليجانيس 1-1 ، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

الهدف الأول جاء عبر اللاعب جوناثان سيلفا فى الدقيقة 45 من زمن الشوط، قبل لحظات من نهايته

وفى بداية الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 51 تعادل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما للملكي بعد انفراد المرمى.

بهذه النتيجة يظل ريال مدريد فى المركز الثالث برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وبفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر، في حين يحتل فريق ليجانيس المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.

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