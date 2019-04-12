رونار … القرعة أوقعتنا في مجموعة صعبة وسنعمل على الإعداد والتركيز الجيدين لنكون في المستوى

هبة بريس - وكالات

قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ، هيرفي رونار، إن قرعة كأس أمم إفريقيا 2019، التي جرت اليوم الجمعة بالقاهرة، وضعت أسود الاطلس في مجموعة صعبة، مبرزا أنه سيتم البدء ، بعد معرفة الخصوم، في التحضير والتركيز بشكل جيد لتقديم أداء في المستوى.

وتابع رونار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب إجراء القرعة “نحن ندرك مدى قوة وصعوبة المجموعة التي وقعنا فيها، غير أننا تعودنا اللعب الإفريقي” موضحا أنه سيتم التحضير والتركيز الجيدين للبطولة.

وأوضح في هذا الصدد أن ” وقوعنا في مجموعة صعبة سيشكل حافزا لنا لبذل كل الجهود من أجل تشريف كرة القدم المغربية”، مضيفا أن “المنتخبات المنافسة قوية ولكن لدينا نحن كذلك ما يكفي من الإمكانيات لتأكيد حضورنا في البطولة”.

وعبر عن ارتياحه للجهود التي تبذلها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتوفير كافة ظروف العمل الملائمة للمنتخب الوطني، مذكرا أنه تعود وخبر كرة القدم الإفريقية.

وأشار إلى أن النخبة الوطنية عازمة على تحقيق أداء جيد خلال البطولة، لافتا الى ان كل اللاعبين تحذوهم رغبة أكيدة في الذهاب بعيدا في المنافسات، لتأكيد الأداء المتميز الذي بصموا عليه خلال كأس العالم الأخير في روسيا.

وأوقعت قرعة النسخة ال32 لنهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم، التي جرت اليوم الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.

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