الرجاء يعود بفوز ثمين من الحسيمة ويواصل مطاردته للوداد

هبة بريس ـ القسم الرياضي

واصل فريق الرجاء الرياضي، اليوم الأربعاء، مطاردة فريق الوداد على صدارة البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وتغلب الرجاء على مضيفه شباب الريف الحسيمي بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة عشر من البطولة.

أحرز هدفي الرجاء، عمر بوطيب ومحسن ياجور في الدقيقتين 33 و36 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف شباب الريف الحسيمي عن طريق عبد العظيم خضروف من ضربة جزاء في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل الرجاء المركز الثاني برصيد 40 نقطة خلف الوداد (المتصدر) بـ 12 نقطة وله مباراة مؤجلة.

فيما تجمد رصيد شباب الريف الحسيمي عند 22 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.

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