مدرب الزمالك: لقد خضنا مباراة الحسنية بالطريقة التي تضمن لنا التأهل

هبة سبور – شفيق عنوري

قال السويسري كريستيان جيروس، مدرب الزمالك المصري، إن فريقه خاض مباراة حسنية أكادير في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بالطريقة التي تضمن له بها التأهل لنصف نهائي المسابقة.

وأضاف جيروس في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة، أن لاعبي الزمالك نجحوا في تدبير المباراة بالكريقة التي أرادوا، مؤكا أن فريقه لم يكن سيئا في اللقاء.

وأوضح جيروس، أن لقاء الإياب بمصر، سيكون مختلفا عن الذهاب، وسيسعى خلالها لاعبو الزمالك إلى حسم التأهل في الوقت الأصلي للمباراة.

يشار إلى أن مباراة الأمس، التي جرت على أرضية ملعب “أدرار” بأكادير، انتهت بالتعادل السلبي.

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