ياجور يعترف: الوداد يسير في الطريق الصحيح نحو التتويج بلقب البطولة

هبة سبور – شفيق عنوري

اعترف محسن ياجور، مهاجم الرجاء الرياضي، بأن الغريم التقليدي لفريقه، الوداد، يسير في الطريق الصحيح نحو التتويج بلقب البطولة الاحترافية.

وقال ياجور في تصريحات صحفية أعقبت فوز الرجاء على أولمبيك آسفي، إن الرجاء يحتاج إلى الفوز بجميع مبارياته مع تعثر الوداد من أجل التتويج بالبطولة.

وأكد ياجور على أن هدف الرجاء حاليا هو تحقيق المركز الثاني في البطولة، من أجل التأهل لدوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

يشار إلى أن الرجاء يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة، برصيد 37 نقطة، بفارق 15 نقطة عن الوداد المتصدر.

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