نهضة بركان يضع قدما في نصف نهائي “الكاف”

هبة بريس ـ القسم الرياضي

استهل فريق نهضة بركان أول مباراة له برسم ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرف القدم، بتحقيق فوز ثمين بحصة (2 – 0)، اليوم الأحد بملعب “مركز موي الدولي الرياضي” بنيروبي ، على فريق غورماهيا الكيني.

وسجل الهدف الأول في هذه المباراة يوسوفو دايو في الدقيقة 24، قبل أن يسجل عميد الفريق الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وبهذا الانتصار، وضع فريق نهضة بركان قدما في مربع نهائي هذه المنافسة، في انتظار مباراة العودة يوم 14 أبريل الجاري ببركان.

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