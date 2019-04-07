نهضة بركان يضع قدما في نصف نهائي “الكاف”

نُشر بتاريخ :  2019-04-07 - 17:16
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ القسم الرياضي

استهل فريق نهضة بركان أول مباراة له برسم ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرف القدم، بتحقيق فوز ثمين بحصة (2 – 0)، اليوم الأحد بملعب “مركز موي الدولي الرياضي” بنيروبي ، على فريق غورماهيا الكيني.

وسجل الهدف الأول في هذه المباراة يوسوفو دايو في الدقيقة 24، قبل أن يسجل عميد الفريق الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وبهذا الانتصار، وضع فريق نهضة بركان قدما في مربع نهائي هذه المنافسة، في انتظار مباراة العودة يوم 14 أبريل الجاري ببركان.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

ايفرتون يهزم أرسنال بهدف ويهدد حلمه الأوروبي

تغلب فريق ايفرتون على أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد الننى، بهدف دون مقابل في…