إنطلاق يوم دراسي بتيزنيت حول ” الاستثمار”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ” جميلة مصلي” ورجال أعمال و عدد من البرلمانيين ورؤساء جماعات ترابية ومهنيين، انطلقت صباح اليوم السبت 6 أبريل الحاري، فعاليات ملتقى الاستثمار بتزنيت،( TIZNIT INVEST DAY ) تحت شعار ” من أجل استثمار منتج ومستدام” المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة والمجلس الاقليمي لتزنيت والغرف المهنية الجهوية والمجلس الترابي لتزنيت.

وستشهد فعاليات هذا اليوم الدراسي تنظيم أربع ورشات موضوعاتية تتعلق بالسياحة الصناعة والثقافة، والفلاحة والصيد البحري، والتجارة والصناعة والخدمات والمعادن واللوجيستيك، بالاضافة إلى ورشة حول التجهيزات الاساسية وتعبئة العقار ومناخ الاعمال. سيتناول المشاركين في هذه الورشات بالدرس والتحليل سبل تطوير مناخ الاستثمار بإقليم تزنيت.

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