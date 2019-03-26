فيصل فجر: غياب ميسي لا يهمنا.. ونحن عازمون على إسقاط الأرجنتين

هبة سبور – شفيق عنوري

قال فيصل فجر، لاعب المنتخب المغربي، إن غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين اليوم الثلاثاء، غير مهم بالنسبة للاعبي “الأسود”، الذين يعتزمون إسقاط “راقصي التانغو”.

وأكد فجر أن لاعبي المنتخب المغربي يسعون لإسعاد الجماهير المغربية، وتحقيق الانتصار على الأرجنتين، من أجل تأكيد الصورة التي ظهر بها “الأسود”، في مونديال روسيا الماضي.

وأعرب فجر عن سعادته بالاستقبال الذي حظوا به من قبل الجماهير الطنجاوية، معتبرا أن الأمر “جعلهم يشعرون بفخر الانتماء للأسود”.

يشار إلى أن المنتخب المغربي، كان قد أنهى تصفيات كأس الأمم الإفريقية في صدارة مجموعته، بعد التعادل السلبي مع مالاوي، يوم الجمعة الماضي.

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