المغرب الفاسي يفوز على النادي القنيطري ويستعيد المركز الثاني

هبة سبور – شفيق عنوري

تمكن المغرب الفاسي من تحقيق فوز مهم على حساب ضيفه النادي القنيطري، بهدف نظيف، في قمة الجولة ال25 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.

وضرب الفريق الفاسي عصفورين بحجر واحد، بعد أن استعاد المركز الثاني في صبورة الترتيب، من رجاء بني ملال، المتعادل بميدان وداد تمارة، وقلص الفارق عن نهضة الزمامرة المتصدر إلى 5 نقاط فقط، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

وبهذه النتيجة بات الفريق الفاسي في المركز الثاني، ببرصيد 42 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النادي القنيطري صاحب الرتبة الرابعة ب39 نقطة.

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