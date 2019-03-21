موقف احتارين من تمثيل المغرب او هولندا

هبة سبور

كشفت تقارير صحفية هولندية أن اللاعب دو الأصول المغربية الشاب محمد إحتارين لم يحسم بعد في البلد الذي سيمثله، بين بلده الأم المغرب، والبلد الذي ترعرع فيه، هولندا، في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر الإعلامية الهولندية بأن مدرب منتخب هولندا يضغط على اللاعب من أجل تمثيل الطواحين.

في حين ستستعين الجامعة بالدولي المغربي السابق عادل رامزي الذي يشرف حاليا على تدريب الفئات السنية بنادي بي اس في إندهوفن من أجل إقناع اللاعب بحمل القميص الوطني والسير على خطى حكيم زياش ونصير مزراوي لاعبي أياكس وأسامة الإدريسي لاعب أزيد ألكمار.

يذكر أن النادي الهولندي جدد في وقت سابق عقد اللاعب احتارين الى غاية 30 يونيو 2022 بعد توصله بعروض إحترافية من أندية إنتر ميلان الإيطالي،برشلونة الإسباني،مانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيين.

اللاعب البالغ من العمر 17 سنة تدرج في جميع الفئات العمرية لنادي ايندهوفن ،حيت لعب له هذا الموسم 24 مباراة في جميع المسابقات التي شارك فيها النادي إستطاع تسجيل 7 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى لزملائه،كما سبق له أن حمل ألوان المنتخب الفرنسي لأقل من 15و16 و 17 و 19 سنة

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