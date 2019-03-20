الأولمبياد الخاص .. بطلة واعدة من مركز أمل التربوي النفساني بالرباط تحرز ذهبية البوتشي

هبة بريس - متابعة

أحرزت البطلة الناشئة هداية الله الخير ، يوم الأحد ، الميدالية الذهبية لمسابقة البوتشي ضمن منافسات الدورة الخامسة عشرة للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص ( أبو ظبي 2019 ) التي تتواصل إلى غاية يوم غد الخميس .

وتتابع الطفلة هداية الله الخير دراستها بالمركز التربوي النفساني ( أمل ) بالرباط التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية .

وتعتبر هذه المشاركة الأولى من نوعها لهذه البطلة الواعدة التي خضعت لتداريب في هذا النوع الرياضي أشرف عليها مؤطرون وتربويون تابعون للمركز وكذا الأولمبياد المغربي الخاص.

ويذكر أن المغرب فاز في رياضة البوتشي أيضا بميداليتين برونزيتين بواسطة أسامة بوكا وطارق باحماد.

وإلى غاية اليوم الأربعاء ارتفع رصيد المغرب إلى 46 ميدالية منها 12 ذهبية ومثلها فضية و22 برونزية.

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