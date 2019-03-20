الوداد رابع أغلى نادي إفريقي

هبة سبور

كشف موقع ترانسفير ماركت العالمي، المتخصص في القيم التسويقية للاعبين والأندية في كافة أنحاء العالم عن القيمة التسويقية للأندية الإفريقية ،حيت تواجد الوداد في قائمة أغلى الأندية الإفريقية التي تأهلت إلى ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية ب 14 مليون يورو.

فيما عاد المركز الأول لنادي القرن الأهلي المصري ب 33 مليون يورو والترجي التونسي ثالثا ب 16 مليون يورو.

وجاءت القيم التسويقية للأندية كالتالي:

الأهلي المصري:33.7 مليون يورو.

صندوانز الجنوب أفريقي:19.28 مليون يورو

الترجي التونسي : 16.40 مليون يورو.

الوداد المغربي:14.68 مليون يورو

شباب قسنطينة الجزائري:7.93 مليون يورو

مازيمبي الكونغولي:3.88 مليون يورو.

سيمبا التنزاني:650 الف يورو.

حوريا الغيني:525 الف يورو.

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