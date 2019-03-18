غاموندي يشكر لاعبي ومدرب نهضة بركان

هبة سبور – شفيق عنوري

ذي شكر الأرجنتيني ميغيل غاموندي، مدب حسنية أكادير، لاعبي ومدرب نهضة بركان، على الروح الرياضية التي تحلوا بها خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في ختام جولات دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال غاموندي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: “شكرا لنهضة بركان على الروح الرياضية التي ظهروا بها، وردهم على كل الشائعات التي تحدثت عن احتمال تساهل البرتقاليين مع الحسنية، في ختام دور المجموعات، بحكم ضمان أسياد الشرق للتأهل على رأس المجموعة مسبقا”.

وأشاد غاموندي بلاعبي حسنية أكادير الذين قدموا مباراة مميزة بالرغم من قلة تجربتهم، حيث وصفهم ب”الأسود الشجاعة”.

يشار إلى أن الحسنية ضمن تأهله لدور الثمانية من كأس “الكاف” لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد أن فاز على بركان بهدف نظيف، مستفيد من انتصار الرجاء على مضيفه أوتوهو برباعية مقابل هدف.

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